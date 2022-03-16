Ефремов: каждый день говорим, что нужно меньше удаляться. Надеюсь, что все сделали выводы

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов оценил игру клуба в текущем плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Не думаю, что в серии с ЦСКА будут какие-то сюрпризы. Они знают нас, мы знаем их – в сезоне много раз играли с ними. Они готовятся, мы готовимся. Думаю, что никаких сюрпризов не будет. Ничего страшного, что они больше отдыхали, зато мы в тонусе, у нас была игровая практика. Всё начинается сначала, стартует второй раунд. Готовимся. Всё будет хорошо.
За время плей-офф прошёл путь от непопадания в состав до первого звена? На самом деле, просто так получилось, что сегодня меня поставили в первое звено. Ребята уехали, кто-то заболел – и сейчас у нас такие тройки. То, что я не попал в состав на первый матч плей-офф, это ничего страшного. Я готовился, поэтому никаких проблем. В большинстве у нас есть своя спецбригада, сыгранная, а я играю в меньшинстве, и это моя роль.
Обсуждается ли в команде тема удалений, ведь если будем так же часто удаляться с ЦСКА, как и в первом раунде, то неизбежно проиграем? Согласен с вами. Вы всё правильно говорите. Мы говорили и после первого матча, и после второй игры – каждый день говорим, что нужно меньше удаляться. С ЦСКА и тем более нельзя столько удалений получать. Надеюсь, что все сделали выводы, и удалений будет минимум», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 марта 2022
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