Детский тренер подрался с судьёй, толкнувшим одного из хоккеистов. Ему объявили выговор

Хоккейному тренеру объявили выговор за драку с судьёй после товарищеского матча детских команд, сообщает издание 74.ru.



Матч, завершившийся дракой, прошёл 26 февраля на стадионе «Айсберг». Родители предоставили запись момента, после которого начался конфликт. На нём видно, как судья, разнимая хоккеистов, толкнул одного из них, после чего ребёнок получил травму.



«Мы приняли решение — он пока работает, у него выговор до первого замечания. Дали человеку шанс ещё один пока», — сказал руководитель детской спортшколы «Метеор-Сигнал» Владислав Фомин.



Также он добавил, что дело о драке на хоккейной площадке должна ещё рассмотреть Федерация хоккея России.

Позже тренер спортивной школы «Метеор-Сигнал» извинился за драку с судьёй, но его временно отстранили от работы. Родители попросили не увольнять тренера.