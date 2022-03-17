Капризов попал под сокрушительный силовой приём американского защитника «Бостона»

Сегодня, 17 марта, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Бостон Брюинз». По ходу матча американский защитник «Бостона» Чарли Макэвой применил силовой приём против российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. После падения Кирилла Макэвой руками толкнул россиянина.



Видео можно посмотреть по ссылке.



Напомним, в этом матче Кирилл Капризов оформил дубль и был признан первйо извездой игрового дня НХЛ.



Форвард забросил первые две шайбы в составе хозяев. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона. Таким образом, он набрал 75 очков.

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