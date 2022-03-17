Спортивный директор «Лады» назвал условие, при котором клуб вернётся в КХЛ

Спортивный директор тольяттинской «Лады» Игорь Масленников рассказал об условиях, на которых команда вернётся в Континентальную хоккейную лигу.
«Я так же, как и вы, прочитал вчера эти новости, причём прямо во время игры. Предметных разговоров на этот счёт у нас не было: такая ситуация вокруг. В целом с начала сезона наше руководство хотело вступить в КХЛ. Если получится найти ещё хотя бы одного спонсора, то да.
У нас есть всё – хороший дворец, хорошие раздевалки, вся необходимая инфраструктура. В некоторых клубах КХЛ такого нет. Об этом говорят многие ребята, которые там раньше поиграли. По условиям это не Высшая лига», – сказал Масленников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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