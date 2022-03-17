Спортивный директор «Лады» рассказал, сохранит ли команда главного тренера после сезона

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников подвёл итоги сезона.



«У нас было три овертайма в серии с «Рубином». То есть в основное время за всю серию разница по забитым голам – одна шайба. Немного не хватило сил. Весь первый раунд провели всего с двумя центральными нападающими. В серии с «Рубином» два травмированных центра добавились. Но один не играл две недели после травмы, а другой – месяц.



Вошли в плей-офф небоевым составом. Если первый раунд с «Ростовом» как-то прошли за счёт более техничных игроков, то в полуфинале не хватило сил и физических кондиций у вышедших после травм игроков.



Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном у нас всего два человека осталось. Да, опытные ребята, но команда абсолютно новая. До нового года не получилось усилиться тем, кем хотели. После неудачных трёх лет всё-таки прошли первый раунд. Думаю, в следующем году у нас будет команда покрепче.



У Валерия Белова контракт на следующий сезон, он сохранит пост главного тренера», – сказал Масленников в беседе с корерспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



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