Московское «Динамо» официально объявило, что форварды О'Делл и Петерссон покинули клуб

Нападающие московского «Динамо» Эрик О'Делл и Андре Петерссон покинули клуб, сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.



«Легионеры приняли такое решение по окончании первого раунда плей-офф. Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон», — говорится в сообщении.



О'Делл в розыгрыше Кубка Гагарина — 2022 провёл семь матчей и набрал 8 (2+6) очков при общей полезности «+3». На счету Петерссона шесть встреч и одна голевая передача при полезности «-3».



Вчера, 16 марта, оба хоккеиста пропустили тренировку «Динамо», также на ней из-за болезни отсутствовал шведский форвард Антон Ведин. Оскар Линдберг и Роб Клинкхаммер тренировались в составе команды.



Напомним, «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с ЦСКА. Первый матч состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.