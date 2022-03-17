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Московское «Динамо» официально объявило, что форварды О'Делл и Петерссон покинули клуб

Московское «Динамо» официально объявило, что форварды О'Делл и Петерссон покинули клуб
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Нападающие московского «Динамо» Эрик О'Делл и Андре Петерссон покинули клуб, сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.

«Легионеры приняли такое решение по окончании первого раунда плей-офф. Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

О'Делл в розыгрыше Кубка Гагарина — 2022 провёл семь матчей и набрал 8 (2+6) очков при общей полезности «+3». На счету Петерссона шесть встреч и одна голевая передача при полезности «-3».

Вчера, 16 марта, оба хоккеиста пропустили тренировку «Динамо», также на ней из-за болезни отсутствовал шведский форвард Антон Ведин. Оскар Линдберг и Роб Клинкхаммер тренировались в составе команды.

Напомним, «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с ЦСКА. Первый матч состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.

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