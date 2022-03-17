Голкипер «Стальных Лис» сделал зрелищный сейв, поймав шайбу после броска в упор

Голкипер клуба МХЛ «Стальные Лисы» Илья Набоков в четвёртом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова с «Локо-76» сумел спасти свою команду с помощью зрелищного сейва.



Как сообщает сайт МХЛ, вратарь поймал шайбу в ловушку после броска в упор от Дмитрия Уткина. «Стальные Лисы» одержали победу в матче со счётом 7:2 и вышли в следующий раунд, выиграв в серии (3-1).

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Набоков проводит свой третий сезон в Молодёжной хоккейной лиге, он сыграл за «Стальных Лисов» 79 матчей, отражая в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,12. Голкипер также провёл 10 матчей «на ноль». В плей-офф сезона-2021/2022 Набоков сыграл три матча и одержал две победы с коэффициентом надёжности 1,53.