«Эдмонтон» разгромил «Баффало». Макдэвид набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ на стадионе «Роджерс Плэйс» местный клуб «Эдмонтон Ойлерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Коннор Макдэвид набрал два очка.



Счёт в матче открыл нападающий хозяев Кайлер Ямамото, одним из ассистентов выступил Коннор. Затем канадец забил свою шайбу, увеличив преимущество хозяев. Леон Драйзайтль довёл счёт до крупного на 29 минуте встречи. Четвёрту шайбу забил Дарнелл Нурс. Затем гости всё-таки смогли распечатать ворота Майка Смита, это сделал Виктор Олофссон. Через две минуты после гола гостей хозяев вновь довели преимущество до «+4», шайбу забил Девин Шор. И окончательный результат в матче установил Тайсон Берри.



Для «Эдмонтона» эта победа стала четвёртая кряду. На данный момент канадская команда идёт на седьмой строчке в Западной конференции с 72 очками. «Баффало» продолжает занимать 14 место в Восточной конференции с 48 баллами. Макдвэид набрал 87 очков в 60 матчах этого сезона НХЛ, по этому показателю он занимает первое место в списке лучших бомбардиров, опережая своего одноклубника Леона на 3 балла.

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