Макдэвид оценил игру «Эдмонтона» во встрече с «Тампой»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). В прошедшей встрече 25-летний канадец стал автором дубля.
«Мне многое понравилось в нашей игре. В большинстве мы могли быть лучше, но мы нашли способ забить первый гол. И игра в равных составах, и игра в большинстве были на уровне. Думаю, что это была всесторонняя победа.
Очевидно, что начало встречи важно. Мы не слишком много раз в сезоне находили способ забить первыми гол, поэтому, когда мы это делаем, нам легче найти способ добиться победы. Я думаю, что мы хорошо поработали этим вечером», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
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