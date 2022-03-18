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Евгений Дадонов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой»

Евгений Дадонов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой»
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 2:1.

На 6-й минуте второй двадцатиминутки вывел свою команду вперёд российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. Пас перед точным броском Дадонову дал канадский защитник Деррик Пульо. Эта шайба стала 13-й в текущем сезоне для Дадонова.

Первый гол в матче же забили гости. На 9-й минуте ворота Логана Томпсона поразил Картер Вераге после успешных передач Ээту Луостаринена и Аарона Экблада. Первый гол у хозяев забил Бретт Хауден. Ему ассистировали Майкл Амадио и Киган Колесар.

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