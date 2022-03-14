Хет-трик Силлинджера помог «Коламбусу» победить «Вегас» в матче с десятью голами

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась со счётом 6:4.

В первом периоде командам удалось забросить пять шайб: на голы Патрика Лайне, Коула Силлинджера и Оливера Бьёркстранда ответили Джонатан Маршессо и Уильям Каррье (3:2).

В втором периоде Силлинджер упрочил преимущество хозяев, забросив две шайбы. Гол Евгения Дадонова не позволил сохранить большой отрыв (5:3).

В начале третьего периода Джек Айкел сократил отставание в счёте до минимального. Но на последней минуте Эрик Робинсон забросил шайбу, которая окончательно решила исход матча.

«Вегас» проиграл четвёртый матч подряд. В следующей игре, которая начнётся 16 марта в 03:00 мск им предстоит встретиться с «Виннипег Джетс»