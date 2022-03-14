Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Силлинджера помог «Коламбусу» победить «Вегас» в матче с десятью голами

Хет-трик Силлинджера помог «Коламбусу» победить «Вегас» в матче с десятью голами
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась со счётом 6:4.

В первом периоде командам удалось забросить пять шайб: на голы Патрика Лайне, Коула Силлинджера и Оливера Бьёркстранда ответили Джонатан Маршессо и Уильям Каррье (3:2).

В втором периоде Силлинджер упрочил преимущество хозяев, забросив две шайбы. Гол Евгения Дадонова не позволил сохранить большой отрыв (5:3).

В начале третьего периода Джек Айкел сократил отставание в счёте до минимального. Но на последней минуте Эрик Робинсон забросил шайбу, которая окончательно решила исход матча.

«Вегас» проиграл четвёртый матч подряд. В следующей игре, которая начнётся 16 марта в 03:00 мск им предстоит встретиться с «Виннипег Джетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Лайне (Нюквист, Рослович) – 02:12 (5x4)   1:1 Маршессо – 03:13 (5x5)   1:2 Каррье (Руа, Пьетранджело) – 07:23 (5x5)   2:2 Силлинджер (Бьёркстранд, Кукан) – 11:53 (5x5)   3:2 Бьёркстранд (Доми, Кукан) – 12:23 (5x5)   4:2 Силлинджер (Бьёркстранд, Пик) – 25:36 (5x5)   5:2 Силлинджер (Доми, Бьёркстранд) – 27:26 (5x5)   5:3 Дадонов (Колесар, Пьетранджело) – 28:28 (5x5)   5:4 Айкел (Стивенсон, Маршессо) – 42:40 (5x4)   6:4 Робинсон (Веренски) – 59:49 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022