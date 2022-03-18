Тротц — о Сорокине: один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) прокомментировал эффектный сейв голкипера своей команды Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу после броска нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.
«Твою ж… дивизию! Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но меня это не удивляет, Сорокин на такое способен. С Сорокиным меня ничего не удивляет», — сказал Тротц на послематчевой пресс-конференции.
Сорокин отразил 29 из 30 бросков в матче с «Рейнджерс» и стал первой звездой. Для российского вратаря эта победа стала 21-й в 40 матчах текущего сезона и четвёртой подряд
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