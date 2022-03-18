Джон Карлсон превзошёл достижение Сергея Гончара по результативным сезонам за «Вашингтон»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).
32-летний хоккеист сумел заработать 50 (10+40) очков в текущем регулярном сезоне НХЛ. В карьере Карлсона в настоящий момент пять сезонов, в которых он набирал минимум 50 очков. По данному показателю среди защитников «Кэпиталз» в истории, американец теперь делит первое место со Скоттом Стивенсом.
Карлсон обогнал Ларри Мёрфи, Кевина Хэтчера и Сергея Гончара, которые проводили по четыре сезона с 50+ очками за клуб.
«Вашингтон» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 62 матчей заработав 78 баллов.
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