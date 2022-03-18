Плющев: непонятно, на что надеялись в Казани, приглашая Квартальнова в «Ак Барс»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением про главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.



«Конечно, для «Ак Барса» это немножко не тот результат, который ожидали болельщики и который хотели видеть руководители клуба. Но ничего удивительного в этом нет. Дело в стиле Квартальнова, который «Ак Барс» проповедовал последние годы. Он был верен себе, пытаясь реализовать свои идеи, которые мы видели в ЦСКА и «Локомотиве». Но у него опять не получилось.



И я не знаю, почему он не сделал выводы из всей своей карьеры. Поэтому результат, который показал «Ак Барс», логичен. Ну и руководители клуба внесли некоторую нервозность, когда в середине сезона под спину Квартальнова подставили выдающегося специалиста Пелино, который так и не сумел поставить большинство. Это неприятно. Я прекрасно понимаю Квартальнова в этой ситуации, когда тебе в затылок дышат и говорят – если ты ошибёшься, он встанет на твоё место. Кстати, Пелино ничего теперь не исправит, не поправит.



Квартальнов доказал, что он всё-таки тренер не для топ-клубов КХЛ? Не знаю, но однозначно то, что он не сделал выводы и не сумел провести тактическую работу с клубом. Но его ведь приглашали таким, каков он есть. Квартальнов и в предыдущих клубах показал результаты далеко не выдающиеся. А его звали в Казань как раз за Кубком Гагарина. И непонятно, на что надеялись в Казани, приглашая Квартальнова в «Ак Барс».



Есть мнение, что без Квартальнова в «Ак Барсе» всё рухнет, потому что легионеров в следующем сезоне не будет, а он хорошо работает с молодыми? Я не знаю, как здесь комментировать. Иногда люди вешают большие ярлыки по поводу того, кто умеет работать с молодёжью, кто не умеет. Когда Квартальнов работал в ЦСКА, у него в состав не проходили Кучеров и Гусев. Он менял их на других игроков, которые по каким-то родственным моментам относились к нему самому. В «Локомотиве» и без него была молодая команда. Она так и не добилась никакого результата. Если он умеет работать с молодыми, то результат-то где? А какие молодые выросли при Квартальнове?», — цитирует Плющева «Татар-информ».