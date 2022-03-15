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Что станет с тренерами команд, которые вылетели из плей-офф КХЛ в сезоне-2021/2022

Уволят или дадут ещё шанс? Что станет с тренерами, чьи клубы уже вылетели из плей-офф КХЛ
Павел Панышев
Что станет с тренерами, чьи клубы уже вылетели
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Похоже, хуже всего обстоят дела у Дмитрия Квартальнова.

Позади первый раунд плей-офф. Самое время подвести итоги работы главных тренеров команд, досрочно закончивших свой турнирный путь и вылетевших из розыгрыша Кубка Гагарина. Кому-то точно не удастся сохранить работу и придётся искать новое место.

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Западная конференция

Лаури Марьямяки («Йокерит»)

«Йокериту» в серии со «Спартаком» было засчитано техническое поражение со счётом 0-4. Но Лаури Марьямяки практически сразу нашёл себе новую работу, возглавив финский «Кярпят». Про следующий сезон пока говорить нечего, так как непонятно, будет ли финский клуб в обозримом будущем выступать в КХЛ.

Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск)

«У Вудкрофта должен быть долгосрочный контракт. Задача была выполнена — выход в плей-офф. Его контракт будет продлен автоматически. У самого Крэйга большое желание работать в Беларуси. У него планы работать за сборную, на благо белорусского хоккея», — заявил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко. Собственно говоря, другие комментарии здесь излишни. Да, СКА довольно легко прошёл минчан, но в целом команда у «зубров» собралась крепкая.

Игорь Никитин («Локомотив»)

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев – большой любитель менять главных тренеров команды. Да, выступление Игоря Никитина и ярославцев явно неудовлетворительное, от команды ждали большего. Но не так давно был уволен Андрей Скабелка, а Никитин получил полный карт-бланш на работу. Думается, что Игорю Валерьевичу дадут работать дальше, но кризис идей, о котором так много говорилось, нужно преодолевать.

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Андрей Разин («Северсталь»)

Главный тренер череповчан Андрей Разин мог впервые после Андрея Назарова вывести свою команду во второй раунд плей-офф, но в итоге его клуб всё же уступил более опытному и мастеровитому московскому «Динамо». Похоже, в «Северстали» Разин нашёл своё место, у российского специалиста здорово получается работать с небольшим бюджетом и средним составом. Практически наверняка Разин продолжит работать в череповецкой команде. Если, конечно, его не переманят более богатые клубы.

Андрей Разин

Андрей Разин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Восточная конференция

Юрий Михайлис («Барыс»)

Михайлис изначально выглядел тренером среднего звена и не для больших задач. Если «Барысу» нравится стоять на месте и не развиваться в профессиональном плане, не ставя перед собой высоких задач, то Михайлис «барсам» вполне подходит. Однако болельщики казахстанского клуба наверняка заждались, когда их любимая команда добьётся чего-то более серьёзного, нежели просто выход в плей-офф. Тем более что в «Барысе» нет никакого лимита на легионеров.

Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

Дмитрию Квартальнову не позавидуешь. Вылет в первом раунде, пусть даже и от топ-клуба, явно не приветствуется руководством казанцев. В прошлом сезоне Квартальнов тоже не справился с «Авангардом», но тогда это был финал конференции. Практически наверняка Квартальнова уволят из казанского клуба, а на его место уже активно сватают Олега Знарка. Это будет интересный ход, а вот куда теперь возьмут Квартальнова с его видением хоккея? Большой вопрос.

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Олег Леонтьев («Нефтехимик»)

Леонтьев, учитывая возможности и состав «Нефтехимика», выступил неплохо, навязав борьбу сильному «Трактору». Для нижнекамцев попадание в плей-офф уже является хорошим результатом. Команда билась, у неё не было никакого безразличия. Леонтьев – скромный, но умеющий хорошо работать специалист. Его должны оставить в «Нефтехимике», да и большой зарплаты этот тренер не просит.

Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

Андрей Мартемьянов («Сибирь»)

Мартемьянов вместе со своим клубом провёл далеко не самый однозначный сезон. После провала на старте регулярки рисковал остаться за чертой участников плей-офф, но удачный отрезок в середине гладкой части сезона позволил сибирякам уверенно отобраться в восьмёрку. В первом раунде плей-офф «Сибирь» встречалась с «Салаватом Юлаевым», и после отъезда всех легионеров из уфимской команды могло показаться, что у новосибирцев появился шанс на выход в следующий раунд. Но их потолком стала одна победа в кубковой части сезона. Контракт специалиста с клубом был подписан по схеме «1+1». И, скорее всего, второй год контракта будет активирован, так как найти на рынке нового специалиста «Сибири» будет довольно затруднительно.

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