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Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 32 шайб

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 32 шайб
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря голу в большинстве в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории соревнований до 32 шайб.

Напомним, теперь на счету Александра Овечкина 769 заброшенных шайб в лиге, в то время, как у Горди Хоу – 801. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх играх кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

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