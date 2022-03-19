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Гол Овечкина и реализованный буллит принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Гол Овечкина и реализованный буллит принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Каролину» дублем отметился Сет Джарвис, а ещё одна шайба на счету Винсента Трочека. Авторами голов «Вашингтона» стали Евгений Кузнецов, Джон Карлсон и Александр Овечкин. Команды не смогли выявить победителя и в овертайме, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря реализованному буллиту всё того же Овечкина.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минут и 9 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-3». Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Джарвис (Лоренц) – 05:17 (5x5)   1:1 Кузнецов – 07:32 (5x5)   1:2 Карлсон (Макмайкл, Хэтэуэй) – 10:45 (5x5)   2:2 Трочек (Бир) – 27:06 (5x5)   3:2 Джарвис (Стаал, Свечников) – 39:47 (5x5)   3:3 Овечкин (Бекстрём) – 54:56 (5x4)   3:4 Овечкин – 65:00 (ПБ)
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