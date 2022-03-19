Гол Овечкина и реализованный буллит принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.
В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Каролину» дублем отметился Сет Джарвис, а ещё одна шайба на счету Винсента Трочека. Авторами голов «Вашингтона» стали Евгений Кузнецов, Джон Карлсон и Александр Овечкин. Команды не смогли выявить победителя и в овертайме, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря реализованному буллиту всё того же Овечкина.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.
Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минут и 9 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-3». Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20.
- 19 марта 2022
-
06:15
-
06:09
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:10
-
04:47
-
04:32
-
02:35
- 18 марта 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:12
-
21:54
-
21:04
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:02
-
19:53