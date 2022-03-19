Гол Овечкина и реализованный буллит принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Каролину» дублем отметился Сет Джарвис, а ещё одна шайба на счету Винсента Трочека. Авторами голов «Вашингтона» стали Евгений Кузнецов, Джон Карлсон и Александр Овечкин. Команды не смогли выявить победителя и в овертайме, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря реализованному буллиту всё того же Овечкина.

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Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минут и 9 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-3». Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20.