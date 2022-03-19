Генсек ФХБ: игры с Россией — это всегда вызов для белорусских команд

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко прокомментировал информацию о возможном турнире в Петербурге с участием России и Беларуси.
«Россия – один из лидеров мирового хоккея, поэтому игры с любой из её сборных всегда были вызовом для наших команд и в то же время возможностью для роста белорусских хоккеистов. Ведь только в борьбе с сильным конкурентом можно стать сильнее самому. Поэтому приглашение для участия в матчах с Россией очень престижно для любой страны, и мы всегда были заинтересованы в них, вне зависимости от того, отстранены мы от участия в официальных турнирах или нет», – сказал Башко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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