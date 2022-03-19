Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии

«Трактор» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена Трактор имени Юрия Ляпкина» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2022, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бывальцев (Ткачёв, Тертышный) – 24:01 (5x4)   2:0 Кравцов (Гика, Бэйлен) – 24:54 (5x4)   2:1 Хафизуллин (Шмелёв, Кадейкин) – 38:38 (5x4)   3:1 Седлак (Гика) – 55:24 (4x4)   4:1 Тертышный (Гика) – 57:26 (en)

На 25-й минуте Алексей Бывальцев, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Через 53 секунды Виталий Кравцов увеличил преимущество «Трактора», в большинстве успев на добивание. На 39-й минуте Динар Хафизуллин отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Лукаш Седлак восстановил разницу в два гола. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Тертышный.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится послезавтра, 21 марта. Он пройдёт в Уфе.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022