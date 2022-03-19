«Трактор» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии

В Челябинске на стадионе «Арена Трактор имени Юрия Ляпкина» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
На 25-й минуте Алексей Бывальцев, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Через 53 секунды Виталий Кравцов увеличил преимущество «Трактора», в большинстве успев на добивание. На 39-й минуте Динар Хафизуллин отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Лукаш Седлак восстановил разницу в два гола. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Тертышный.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится послезавтра, 21 марта. Он пройдёт в Уфе.
- 19 марта 2022
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