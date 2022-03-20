Стали известны точные даты МЧМ-2022

Стали известны точные даты молодёжного чемпионата мира – 2022. Турнир пройдёт с 9 по 20 августа в Эдмонтоне, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).



В группе А сыграют сборные США, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, в группе В – команды из Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Латвии.

Напомним, МЧМ-2022 должен был состояться зимой, однако после нескольких игровых дней был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.



Сборную России на турнире заменит Латвия.



Также Россия лишилась права на проведение молодёжного чемпионата мира, который должен был состояться в декабре 2022 — январе 2023 года в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы ИИХФ начнёт переговоры, чтобы найти новую страну-хозяйку соревнований.