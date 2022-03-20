Боб Хартли нервно рассмеялся после гола Грицюка в пустые ворота. Видео

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк оформил дубль в матче с «Металлургом» (7:5, 2-0). Вторую шайбу молодой форвард «ястребов» забросил на последней минуте встречи, из своей зоны нанеся мощный бросок по пустым воротом прямо под перекладину.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли бурно отреагировал на этот гол. Как сказал комментатор встречи, «нервно рассмеялся».

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Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5 (4:1, 2:4, 1:0).