«Металлург» почти отыгрался с 2:6, но всё равно уступил «Авангарду». Счёт в серии — 2-0

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5 (4:1, 2:4, 1:0).

На 5-й минуте Владимир Брюквин с передачи Петера Цегларика вывел гостей вперёд. На 9-й минуте Джош Карри сравнял счёт. На 11-й минуте Павел Дедунов после паса Владимира Жаркова забил второй гол «Авангарда». Затем в воротах «Металлурга» до конца первого периода побывало ещё две шайбы благодаря усилиям Арсения Грицюка и Дамира Шарипзянова.

На 25-й минуте Кирилл Семёнов сделал счёт 5:1, после чего голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин уступил место Ивану Налимову. На 27-й минуте Никита Коростелёв во второй раз поразил ворота «Авангарда». На 30-й минуте Алексей Береглазов сделал счёт 6:2. Затем Брендан Лайпсик забил третий гол «Металлурга», а через 36 секунд Никита Коростелёв оформил дубль. За 21 секунду до конца второго периода Максим Карпов сократил отставание до минимума. На третий период в ворота «Металлурга» вернулся Кошечкин. Точку в матче голом на последней минуте поставил Арсений Грицюк, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится послезавтра, 22 марта. Он пройдёт в Балашихе.