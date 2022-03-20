Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» почти отыгрался с 2:6, но всё равно уступил «Авангарду». Счёт в серии — 2-0

«Металлург» почти отыгрался с 2:6, но всё равно уступил «Авангарду». Счёт в серии — 2-0
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5 (4:1, 2:4, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
20 марта 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 7
Авангард
Омск
0:1 Брюквин (Цегларик) – 04:27 (5x5)   1:1 Карри (Голдобин, Пашнин) – 08:28 (5x5)   1:2 Дедунов (Жарков) – 10:37 (5x5)   1:3 Грицюк – 17:50 (5x5)   1:4 Шарипзянов (Жарков, Дедунов) – 19:43 (5x5)   1:5 Семёнов (Шарипзянов) – 24:19 (5x5)   2:5 Коростелёв (Майе) – 26:16 (5x5)   2:6 Береглазов (Цегларик) – 29:38 (5x4)   3:6 Лайпсик (Чибисов, Яковлев) – 33:12 (5x4)   4:6 Коростелёв (Дронов, Маклюков) – 33:48 (5x5)   5:6 Карпов (Голдобин) – 39:39 (5x5)   5:7 Грицюк – 59:27 (en)

На 5-й минуте Владимир Брюквин с передачи Петера Цегларика вывел гостей вперёд. На 9-й минуте Джош Карри сравнял счёт. На 11-й минуте Павел Дедунов после паса Владимира Жаркова забил второй гол «Авангарда». Затем в воротах «Металлурга» до конца первого периода побывало ещё две шайбы благодаря усилиям Арсения Грицюка и Дамира Шарипзянова.

На 25-й минуте Кирилл Семёнов сделал счёт 5:1, после чего голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин уступил место Ивану Налимову. На 27-й минуте Никита Коростелёв во второй раз поразил ворота «Авангарда». На 30-й минуте Алексей Береглазов сделал счёт 6:2. Затем Брендан Лайпсик забил третий гол «Металлурга», а через 36 секунд Никита Коростелёв оформил дубль. За 21 секунду до конца второго периода Максим Карпов сократил отставание до минимума. На третий период в ворота «Металлурга» вернулся Кошечкин. Точку в матче голом на последней минуте поставил Арсений Грицюк, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится послезавтра, 22 марта. Он пройдёт в Балашихе.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022