«Ванкувер» обменял защитника Хэмоника в «Оттаву» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Хэмоник обменян в «Оттаву Сенаторз», сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Отмечается, что «косатки» за 31-летнего игрока обороны, который выступал за «Ванкувер» с сезона-2019/2020, получили выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2022 году.
В текущем сезоне Трэвис Хэмоник принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав семь очков при общем показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени. Кроме того, два матча он успел провести в АХЛ за «Эбботсфорд Кэнакс». Канадский защитник отметился одной результативной передачей.
Отметим, что летом 2020 года «Ванкувер» обменял свой выбор в третьем раунде драфта-2022 в «Вегас Голден Найтс», получив Нейта Шмидта. Через год, в 2021-м, «золотые рыцари» отдали этот пик «Оттаве», которая взамен отдала Евгения Дадонова. Таким образом, «Ванкувер» получил свой драфт-пик обратно спустя полтора года.
- 20 марта 2022
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