«Тампа» заключила трёхлетний контракт на $ 2,775 млн с нападающим минского «Динамо» Усовым

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов подписал контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте «молний».

Отмечается, что белорусский форвард заключил соглашение новичка на три года. Оно начнёт действовать со следующего сезона.

Как сообщает CapFriendly, фиксированная заработная плата Усов за сезон в НХЛ составит $ 897,5 тыс. Вместе с бонусами зарплата белорусского нападающего вырастет до $ 925 тыс. в год. Таким образом, общая сумма сделки — $ 2,775 млн. За сезон, проведённый в АХЛ, Усов получит $ 80 тыс.

В текущем сезоне КХЛ 20-летний Усов выступал за минское «Динамо». Белорусский нападающий сыграл 44 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.



Отметим, что Усов не был выбран ни одним клубом НХЛ на драфте.