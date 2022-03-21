Александр Овечкин повторил уникальный рекорд Уэйна Гретцки

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К середине второго периода во встрече выигрывают гости — 2:1.
36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря голу в большинстве забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне. Таким образом, россиянин в 12-й раз забивает за сезон не меньше 40 голов. Он повторил уникальный рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого также было 12 сезонов с 40+ шайбами.
Напомним, Александр проводит свой 62-й матч в текущем сезоне. Он набрал 76 (40+36) очков при коэффициенте полезности «+9» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в четырёх встречах подряд — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б), «Коламбус Блю Джекетс» (7:2) и «Каролины Харрикейнз» (4:3 Б).
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