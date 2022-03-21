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Голы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения «Далласу»

Голы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения «Далласу»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Далласа» своим четвёртым голом в нынешнем сезоне отметился российский форвард Александр Радулов, также дубль оформил Роопе Хинц. За «Вашингтон» забрасывали лишь российские хоккеисты – 36-летний нападающий Александр Овечкин, отметивший 40-м голом в сезоне, и защитник Дмитрий Орлов.

Ворота «столичных» в этой игре защищал чех Витек Ванечек, отразивший 20 бросков из 23. Его коллега по амплуа из «Далласа» Джейк Эттингер – 36 из 38.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» с 80 очкам в 64 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Даллас Старз» — девятый на Западе, в его активе 71 балл в 61 игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Линделль, Студенич) – 02:17 (5x5)   0:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 17:55 (5x4)   1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 24:53 (5x4)   1:3 Хинц (Павелски, Сегин) – 30:38 (5x4)   2:3 Орлов (Уилсон) – 48:56 (5x5)
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