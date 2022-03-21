Голы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения «Далласу»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Далласа» своим четвёртым голом в нынешнем сезоне отметился российский форвард Александр Радулов, также дубль оформил Роопе Хинц. За «Вашингтон» забрасывали лишь российские хоккеисты – 36-летний нападающий Александр Овечкин, отметивший 40-м голом в сезоне, и защитник Дмитрий Орлов.
Ворота «столичных» в этой игре защищал чех Витек Ванечек, отразивший 20 бросков из 23. Его коллега по амплуа из «Далласа» Джейк Эттингер – 36 из 38.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» с 80 очкам в 64 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Даллас Старз» — девятый на Западе, в его активе 71 балл в 61 игре.
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