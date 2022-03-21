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Овечкин сократил отставание от Курри в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 2 очков

Овечкин сократил отставание от Курри в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 2 очков
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Теперь на его счету 1396 очков, и в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ он отстаёт на два балла от Яри Курри.

Сейчас у российского форварда 1396 (770+626) очков в 1259 матчах в лиге. У Курри 1398 баллов после 1251 матча. Овечкин на данный момент занимает 22-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги.

Напомним, сегодня в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Вашингтон» забивали лишь российские хоккеисты – 36-летний нападающий Александр Овечкин, отметившийся 40-м голом в сезоне, и защитник Дмитрий Орлов.

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