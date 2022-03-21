Д. Орлов – об Овечкине: он особенный. Удивительно играть с этим парнем

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением об игре российского форварда и капитана команды Александра Овечкина.
Он может забросить шайбу, делает это, и она попадает в сетку. Ови особенный, он использует свою силу, чтобы забить гол. Удивительно играть с этим парнем и наблюдать, что он делает, как забивает. Если у Овечкина будет свободный лёд, вы, вероятно, сделаете ему пас, потому что он чаще попадает в сетку», – цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
За «Вашингтон» забрасывали лишь российские хоккеисты – 36-летний нападающий Александр Овечкин, отметивший 40-м голом в сезоне, и защитник Дмитрий Орлов.
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