«Рейнджерс» выменяли форварда «Виннипега» Коппа и нападающего «Ванкувера» Мотта

«Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обменов в дедлайн приобрёл права на двух хоккеистов.



Состав «синерубашечников» пополнили нападающий «Виннипег Джетс» Эндрю Копп, а также форвард «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Мотт. Взамен «Рейнджерс» отдали «Накс» пик четвёртого раунда драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.



В текущем регулярном чемпионате Копп принял участие в 56 матчах, набрав в них 35 (13+22) очков при показателе полезности «+2». На счету Мотта 49 встреч в сезоне-2021/2022, он заработал 15 (7+8) баллов при показателе полезности «+3».



«Рейнджерс» в настоящий момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 85 баллов после 63 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» (23 марта, 2:00 мск).