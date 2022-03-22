Бурдасов забит гол в ворота «Спартака» коньком. Судьи засчитали шайбу СКА

В эти минуты в столице Российской Федерации на стадионе «Мегаспорт» проходит третий матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. К концу второго периода в счёте лидируют гости — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 29-й минуте СКА смог открыть счёт. Андрей Кузьменко после виража за спартаковскими воротами доставил шайбу на пятак, где рикошет от конька Антона Бурдасова привёл к взятию ворот — 1:0. Этот момент заставил арбитров обратиться к видеопросмотру, чтобы определить правомерность гола. Тем не менее судьи довольно быстро определились: шайба заброшена по правилам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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