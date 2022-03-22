Судьи отменили второй гол СКА после тренерского запроса «Спартака»

В эти минуты в столице Российской Федерации на стадионе «Мегаспорт» проходит третий матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. К концу второго периода в счёте лидируют гости — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 32-й минуте СКА забил второй гол. Михаил Воробьёв правым краем заехал в зону атаки, притормозил на кругу вбрасывания, развернулся и отдал передачу в центр на накатывающего Микко Лехтонена. Финн броском с кистей поразил цель — 2:0.
После этого штаб «Спартака» решил использовать тренерский запрос на предмет помехи вратарю. Владислав Цицюра находился у ворот в момент прицельного броска Лехтонена. Судьи просмотрели эпизод и на повторах разглядели помеху со стороны Цицюры. Второй гол СКА был отменён.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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