СКА первым достиг отметки в 500 голов в плей-офф КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
На 29-й минуте СКА забил первый гол. Андрей Кузьменко после виража за спартаковскими воротами доставил шайбу на пятак, где рикошет от конька Антона Бурдасова привёл к взятию ворот — 1:0. Эта шайба стала 500-й для СКА в рамках плей-офф КХЛ. Армейцы стали первой командой, достигшей такого результата. На втором месте сейчас располагается «Металлург», который отстаёт менее чем на 40 шайб, на третьем — «пАк Барс», в активе казанцев 431 гол.
Отметим, что арбитры обратились к видеопросмотру, чтобы определить правомерность гола Бурдасова. Судьи довольно быстро определились: шайба заброшена по правилам.
- 22 марта 2022
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