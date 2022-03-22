СКА первым достиг отметки в 500 голов в плей-офф КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

На 29-й минуте СКА забил первый гол. Андрей Кузьменко после виража за спартаковскими воротами доставил шайбу на пятак, где рикошет от конька Антона Бурдасова привёл к взятию ворот — 1:0. Эта шайба стала 500-й для СКА в рамках плей-офф КХЛ. Армейцы стали первой командой, достигшей такого результата. На втором месте сейчас располагается «Металлург», который отстаёт менее чем на 40 шайб, на третьем — «пАк Барс», в активе казанцев 431 гол.

Отметим, что арбитры обратились к видеопросмотру, чтобы определить правомерность гола Бурдасова. Судьи довольно быстро определились: шайба заброшена по правилам.