«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Шестёркин и Георгиев пропустили семь голов на двоих
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Доусон Мерсер, Томаш Тарар, Егор Шарангович и Джек Хьюз (дважды).
За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Строум и Крис Крайдер. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил пять шайб во втором периоде и был заменён на Александра Георгиева. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.
В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Крайдер, Лафренье) – 07:10 (5x5) 0:2 Фокс (Зибанеджад, Копп) – 13:55 (5x5) 1:2 Хишир (Грейвз, Братт) – 27:11 (5x5) 2:2 Суббэн (Юнссон, Смит) – 28:30 (5x5) 3:2 Мерсер (Грейвз) – 32:40 (5x5) 4:2 Татар (Сиверсон, Братт) – 33:13 (5x5) 5:2 Шарангович (Хишир, Хэмилтон) – 38:07 (5x5) 5:3 Строум (Панарин, Линдгрен) – 43:46 (5x5) 6:3 Хьюз (Хишир) – 49:36 (5x4) 7:3 Хьюз (Шарангович, Суббэн) – 50:46 (5x5) 7:4 Крайдер (Копп, Фокс) – 54:56 (5x5)
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