«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Шестёркин и Георгиев пропустили семь голов на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Доусон Мерсер, Томаш Тарар, Егор Шарангович и Джек Хьюз (дважды).

За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Строум и Крис Крайдер. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил пять шайб во втором периоде и был заменён на Александра Георгиева. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».