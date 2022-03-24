Зайцев сцепился с Гуськовым, Кудашов поздравлял Фёдорова. Лучшие фото победы ЦСКА в серии
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23 марта в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в четвёртом матче серии полуфинала Запада регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержало волевую победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:3. ЦСКА вышел в финал Западной конференции.
Армейцы преодолели стадию 1/4 финала Кубка Гагарина в пятый раз за последние семь лет. В сезоне-2014/2015 ЦСКА вылетел на стадии финала Западной конференции, уступив СКА в семи матчах (3-4). В сезонах-2015/2016, 2017/2018 и 2020/2021 армейцы выходили в финал плей-офф КХЛ, но терпели в нём поражение. В 2019 году армейцы стали обладателями Кубка Гагарина.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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