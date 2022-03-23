Нестеров — о камбэке с 0:3: чуть-чуть повышенные голоса были. У ЦСКА есть резерв

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после победы команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (6:3, 4-0) прокомментировал выход в финал Западной конференции.
«Был разговор в первом перерыве, но не такой жёсткий. Ну, чуть-чуть повышенные голоса были. Просто проспали начало первого периода, потом вкатились, быстро отыграли один гол и довели матч до победы.
Уверен в своей команде, у нас есть резерв. Мы сегодня это показали. Можем прибавлять от игры к игре, самое интересное — впереди. Рады, что показали характер сегодня, смогли отыграться. Пару выходных и готовимся дальше. Не знаю, насколько нам помогает, что серии короткие. Все по-разному реагируют, кто-то хочет больше играть, кто-то говорит, что надо отдыхать. Рады, что выиграли две серии 4-0, есть время восстановить силы. Думаю, не поверил бы до старта плей-офф, что будет 4-0 с «Локомотивом» и с «Динамо». Это две сильные команды, играют примерно одинаково, от обороны. Было тяжело им забивать.
Не сказал бы, что в гостях играли вторым номером. Мы всегда играем первым номером, по ситуации. Если есть возможность давить — мы давим, если нет — играем по системе. Считаю, мы всегда играем первым номером.
В плей-офф побеждает команда, кого-то выделять не буду. Всё идёт на результат, все ребята молодцы», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 марта 2022
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