Вратарь «Динамо» Ерёменко не смог сдержать слёз после объявления о завершении карьеры

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко после поражения команды в четвёртой встрече второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4) и вылета в полуфинале Западной конференции не смог сдержать слёз. 41-летний вратарь сообщил, что, скорее всего, завершит карьеру.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). Счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, а армейцы вышли в финал Западной конференции.
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