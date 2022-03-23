«Скорее всего, я закончу». Ерёменко после вылета «Динамо» объявил о завершении карьеры

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал поражение команды в четвёртой встрече второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4). 41-летний голкипер на послематчевой пресс-конференции после вылета в полуфинале Западной конференции объявил о завершении карьеры.
«Хочется поблагодарить болельщиков, на протяжении многих лет я отдал «Динамо»… Думал, что справлюсь… Наверное, наступил тот период, когда пора. Пора — я всегда перед собой ставил максимальные задачи, несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь. Где-то не хватает чего-то, но было огромное желание играть в плей-офф, я выжимал из себя максимум. Наверное, скорее всего, я закончу.
Подписать контракт на один матч, чтобы одержать 300 победу? Я никогда не стремился к какой-то красоте. Моя задача — выходить и выигрывать. Никогда не считал матчи, достижения, это всё второстепенно. В соцсетях наткнулся про 300-й матч, но специально ничего не было. Я не гонюсь за результатами, для меня было важно, какую историю я напишу в «Динамо». Хорошую или плохую — неважно. Самое главное, что я честен перед собой», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 марта 2022
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