Александр Ерёменко рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко ответил на вопрос, в каком качестве видит себя после завершения карьеры.

«Наверное, хочется передать свой опыт молодым ребятам, что-то подсказать. Опыт колоссальный, интересный, со многими тренерами поработал. Пока не знаю, наверное, сейчас отдохну, посмотрю, что и как. Сейчас я ухожу от того, что нахожусь в команде практически 24 часа, не уделяю время близким. Когда-то оно должно быть? Мои родные только ради меня живут, а я взамен не отдаю ничего. Отдаю прежде всего «Динамо» то, что у меня есть, и ребятам. Так что будем двигаться дальше», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

41-летний голкипер на послематчевой пресс-конференции после вылета в полуфинале Западной конференции объявил о завершении карьеры.