Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Ерёменко рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры

Александр Ерёменко рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко ответил на вопрос, в каком качестве видит себя после завершения карьеры.

«Наверное, хочется передать свой опыт молодым ребятам, что-то подсказать. Опыт колоссальный, интересный, со многими тренерами поработал. Пока не знаю, наверное, сейчас отдохну, посмотрю, что и как. Сейчас я ухожу от того, что нахожусь в команде практически 24 часа, не уделяю время близким. Когда-то оно должно быть? Мои родные только ради меня живут, а я взамен не отдаю ничего. Отдаю прежде всего «Динамо» то, что у меня есть, и ребятам. Так что будем двигаться дальше», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

41-летний голкипер на послематчевой пресс-конференции после вылета в полуфинале Западной конференции объявил о завершении карьеры.

Новость по теме
Вратарь «Динамо» Ерёменко не смог сдержать слёз после объявления о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022