«Ванкувер» на выезде обыграл «Колорадо». Ничушкин набирает очки в 4 матчах кряду

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Ванкувера» отличились Брок Бёзер, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Автором единственной заброшенной шайбы «Колорадо» стал Назем Кадри, которому ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.
Для 27-летнего российского форварда «Эвеланш» Ничушкина это уже 37-е (17+20) результативное действие в сезоне. Он набирает очки уже в четырёх матчах кряду, за этот отрезок он совершил 6 (3+3) результативных действий.
Напомним, «Колорадо» с 95 очками в 64 матчах является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ, а «Ванкувер Кэнакс» (70) – располагается на 11-м месте.
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