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«Ванкувер» на выезде обыграл «Колорадо». Ничушкин набирает очки в 4 матчах кряду

«Ванкувер» на выезде обыграл «Колорадо». Ничушкин набирает очки в 4 матчах кряду
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Ванкувера» отличились Брок Бёзер, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Автором единственной заброшенной шайбы «Колорадо» стал Назем Кадри, которому ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.

Для 27-летнего российского форварда «Эвеланш» Ничушкина это уже 37-е (17+20) результативное действие в сезоне. Он набирает очки уже в четырёх матчах кряду, за этот отрезок он совершил 6 (3+3) результативных действий.

Напомним, «Колорадо» с 95 очками в 64 матчах является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ, а «Ванкувер Кэнакс» (70) – располагается на 11-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон) – 41:23 (5x5)   0:2 Миллер (Пирсон, Гарланд) – 43:15 (5x5)   1:2 Кадри (Маккиннон, Ничушкин) – 46:15 (5x4)   1:3 Хорват (Миллер, Пирсон) – 59:42 (en)
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