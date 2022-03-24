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Должен ли Алексей Кудашов продолжить работу в «Динамо»?

Должен ли Алексей Кудашов продолжить работу в «Динамо»?
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Вчера, 23 марта, в четвёртом матче второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» уступила ЦСКА и покинула розыгрыш Кубка Гагарина на стадии полуфинала Восточной конференции.

Бело-голубые вышли во второй раунд благодаря победе над «Северсталью» в первом раунде плей-офф, однако армейцам команда Алексея Кудашова всухую уступила в серии (0-4).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Должен ли Алексей Кудашов продолжить работу в «Динамо»?»

Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции, армейцы завершили регулярку на третьей строчке.

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