Пашков: «Динамо» доказало, что не готово бороться за призовые места в чемпионате КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о выступлении московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.



«Я думаю, что с одной стороны «Динамо», конечно, вместе со всеми другими командами, которые вышли в плей-офф, попало в нехорошую ситуацию с двухмесячным перерывом, которое устроило КХЛ. А с точки зрения самой игры, команда доказала, что не готова бороться за призовые места в чемпионате КХЛ, многие слабые места надо укреплять. Думаю, что должна быть проведена работа переформатированию команды, нужна постановка на победные рельсы.



Оставлять ли Алексея Кудашова? Я не знаю подробностей и нюансов работы команды и самого Кудашова в частности, давать оценку со стороны я не решаюсь», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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