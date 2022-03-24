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Плющев: Панина наказали так, как он заслужил. Не дисквалифицировать же его насовсем

Плющев: Панина наказали так, как он заслужил. Не дисквалифицировать же его насовсем
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

«Не могу сказать про первый эпизод с ударом по Седлаку, но второй, из-за чего всё началось, был чистым нарушением, ударом в голову. Оппонент немножко сильно разогнался. В правилах есть пунктик – неправильная атака, когда перед контактом соперник совершает несколько шагов. В хоккейном сленге это называется «на убийство».

Это очень жёсткий фол. Тренеры должны направлять игроков и понимать, когда, грубо говоря, можно фолить, а когда нельзя. Тем более что игра была решена челябинцами. Панин шёл на откровенный фол с нанесением травмы.

Насколько я знаю, тренеры говорят игрокам, что нужно играть более аккуратно и не переходить черту. Все едим из одного котелка.

Дисквалификация на три матча? Думаю, его наказали в соответствии с регламентом. Не дисквалифицировать же его вообще насовсем. Дали по максимуму. Что он заслужил, то комиссия ему и дала», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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