Лукашенко: я помню все обещания. Мы вложили миллионы в минское «Динамо»! Где прогресс?

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал спортивных руководителей страны за последние результаты команд в различных видах.



«В том, что я долго работаю президентом, наверное, много недостатков, но есть и плюсы. Я помню все обещания, как Басков говорил, что „Динамо“ второй год подряд вышло в плей-офф. На что отвечаю: в следующем году опять выйдете и скажете про третий год. Так мы миллионы туда вложили! Где положительная динамика? Где прогресс?



Я как экономист понимаю: сегодня было так, завтра движемся вперёд. На прошлых Олимпийских играх у нас сколько было медалей? Три. Две в биатлоне и одна в фристайле. А при Домрачевой в Сочи шесть. Шесть, три, две. Завтра будет ноль. Вот ваша тенденция. А вы мне рассказываете, что что-то проанализировали и сделали. Четыре года пройдёт — всё так и останется.



Футбол? Ну я не знаю, какая там нужна база. Я занимался футболом, тогда вообще никаких полей не было. А мы как-то играли и в Советском Союзе занимали первые места», — цитирует Лукашенко «Прессбол».