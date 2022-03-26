Лебрюн: генменеджеры НХЛ обсудят вопрос о действии потолка зарплат в плей-офф

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что генеральные менеджеры клубов НХЛ в ближайшее время обсудят вопрос о том, чтобы потолок зарплат действовал в плей-офф.
«Источники сообщают, что вопрос о действии потолка зарплат в плей-офф Кубка Стэнли будет обсуждаться на встрече генеральных менеджеров НХЛ на следующей неделе. В прошлом сезоне эта проблема вышла на первый план, когда Никита Кучеров из «Там-Бэй Лайтнинг» провёл весь регулярный чемпионат-2020/2021 в списке травмированных на долгий срок с травмой бедра, а затем вернулся на первую игру плей-офф. «Тампа» выиграла Кубок Стэнли», – написал Лебрюн.
Напомним, поместив Кучерова в список травмированных на долгий срок игроков, «молнии» получили право превысить потолок зарплат на сумму кэпхита игрока ($ 9,5 млн). В нынешнем сезоне такой уловкой в теории может воспользоваться «Вегас», если отберётся в плей-офф.
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