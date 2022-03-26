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Снайперская гонка НХЛ: Крайдер отличился в третьем матче подряд и догнал Драйзайтля

Снайперская гонка НХЛ: Крайдер отличился в третьем матче подряд и догнал Драйзайтля
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:1), благодаря чему улучшил свои позиции в снайперской гонке сезона.

В активе американского форварда стало 44 заброшенные шайбы, благодаря чему он догнал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, ранее единолично занимавшего второе место в гонке вслед за нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом (46). Благодаря голам в ворота «Питтсбурга» 30-летний Крайдер продлил серию с заброшенными шайбами до трёх матчей кряду.

В топ-5 лучших снайперов сезона также входят капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (41) и нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор (41). Россиянин и американец сегодня поразили ворота «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно, при этом матч «Виннипега» на момент написания этой новости ещё продолжается.

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