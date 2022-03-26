Три очка Кадри помогли «Колорадо» обыграть «Филадельфию» в результативном матче
Поделиться
В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
На 8-й минуте матча канадский форвард хозяев Назем Кадри уже открыл счёт. На 14-й минуте сравнял Джеймс ван Римсдайк. На этой же минуте хозяев вновь вывел вперёд Кейл Макар. После увеличили преимущество Джей Ти Комфер на 17-й минуте и Микко Рантанен на 19-й минуте.
На 33-й минуте за хозяев забил и Кёртис Макдермид. На 40-й минуте отыграл ещё одну шайбу Зак Макьюэн, а на 48-й минуте за гостей забил и Макс Уиллман. Точку в матче на 49-й минуте поставил Макар.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кадри (Комфер, Джонсон) – 07:20 (5x5) 1:1 ван Римсдайк (Фараби, Аткинсон) – 13:02 (5x5) 2:1 Макар (Кадри) – 13:46 (5x4) 3:1 Комфер (Кадри, Мэнсон) – 16:17 (5x5) 4:1 Рантанен (Маккиннон, Джонсон) – 18:06 (5x5) 5:1 Макдермид (Кольяно, Хельм) – 32:19 (5x5) 5:2 Макьюэн (Йорк) – 39:28 (5x5) 5:3 Уиллман (Санхайм, Хейз) – 47:44 (5x5) 6:3 Макар (Рантанен) – 48:25 (5x5)
Комментарии
- 26 марта 2022
-
07:04
-
06:51
-
06:32
-
06:03
-
05:45
-
05:42
-
05:37
-
05:18
-
05:12
-
05:08
-
05:02
-
04:54
-
04:47
-
04:39
-
04:22
-
03:49
-
03:31
-
03:12
-
02:36
-
02:36
- 25 марта 2022
-
23:29
-
23:22
-
22:40
-
22:10
-
21:34
-
21:00
-
20:41
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:16
-
19:10
-
18:51
Партнерский контент