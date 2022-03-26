Три очка Кадри помогли «Колорадо» обыграть «Филадельфию» в результативном матче

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.



На 8-й минуте матча канадский форвард хозяев Назем Кадри уже открыл счёт. На 14-й минуте сравнял Джеймс ван Римсдайк. На этой же минуте хозяев вновь вывел вперёд Кейл Макар. После увеличили преимущество Джей Ти Комфер на 17-й минуте и Микко Рантанен на 19-й минуте.



На 33-й минуте за хозяев забил и Кёртис Макдермид. На 40-й минуте отыграл ещё одну шайбу Зак Макьюэн, а на 48-й минуте за гостей забил и Макс Уиллман. Точку в матче на 49-й минуте поставил Макар.