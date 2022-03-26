Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин забросил шайбу, однако опустился на 12-е место

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

Теперь на счету форварда «столичных» 77 (41+36) результативных баллов. Несмотря на улучшение своих показателей, Овечкин опустился на 12-е место в списке лучших бомбардиров сезона. Россиянин делит эту позицию с нападающим «Колорадо Эвеланш» Микко Рантаненом, в активе которого также 77 (32+45) очков. Выше находится форвард «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер (27+51), нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук (30+48) и игрок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (33+45) — у всех по 78 результативных баллов.

Лидирует в гонке капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на его счету 95 (35+60) очков.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).