Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по числу голов для игроков 36+ лет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и победным буллитом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

Россиянин забросил 41-ю шайбу в текущем сезоне. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю для игроков, которым не менее 36 лет. Он превзошёл достижения Джонни Буцика (сезон-1972/1973) и Брендана Шенахана (сезон-2005/2006), на счету которых по 40 голов. На третьем месте идёт Фил Эспозито с 42 голами (в сезоне-1978/1979). Вторую строчку занимает Горди Хоу, в активе которого 44 заброшенные шайбы (в сезоне-1968/1969). Лидирует по этому показателю Теэму Селянне, забивший 48 голов в сезоне-2005/2006.