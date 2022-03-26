Борис Майоров рассказал, как должен сыграть «Спартак», чтобы получить шансы победить СКА

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный спартаковец Борис Майоров поделился мнением о ходе серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком» (3-1).
«Я думаю, что если в сегодняшнем матче со СКА мы сделаем акцент на оборону, то это как раз будет то, что нужно. Это с одной стороны. С другой стороны — контратака у нас была не ахти какая в последних двух матчах, которые играли в Москве. Но хоть на что-то можем рассчитывать. Я бы отметил, что по сравнению с осенью «Спартак» совсем другой, выглядит очень прилично. Не хватает креатива, а скорее даже скоростей в атаке.
У нас в команде, за исключением Дроздова, нет быстрых нападающих, которые могли бы убежать, сделать отрыв, создать опасность. Но акцент должен быть сделан на оборону, в плей-офф всегда уделяют этому особое внимание. И, конечно, смотрят на игру вратарей. «Авангард» забивал по семь-восемь шайб «Магнитке», но это хоккейный нонсенс. Это крайние результаты, которые обычно исключаются при проведении общего анализа», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 26 марта 2022
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:31
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:35
-
09:19
-
08:56
-
08:36
-
07:28
-
07:04
-
06:51
-
06:32
-
06:03
-
05:45
-
05:42