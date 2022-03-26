Борис Майоров рассказал, как должен сыграть «Спартак», чтобы получить шансы победить СКА

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный спартаковец Борис Майоров поделился мнением о ходе серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком» (3-1).



«Я думаю, что если в сегодняшнем матче со СКА мы сделаем акцент на оборону, то это как раз будет то, что нужно. Это с одной стороны. С другой стороны — контратака у нас была не ахти какая в последних двух матчах, которые играли в Москве. Но хоть на что-то можем рассчитывать. Я бы отметил, что по сравнению с осенью «Спартак» совсем другой, выглядит очень прилично. Не хватает креатива, а скорее даже скоростей в атаке.



У нас в команде, за исключением Дроздова, нет быстрых нападающих, которые могли бы убежать, сделать отрыв, создать опасность. Но акцент должен быть сделан на оборону, в плей-офф всегда уделяют этому особое внимание. И, конечно, смотрят на игру вратарей. «Авангард» забивал по семь-восемь шайб «Магнитке», но это хоккейный нонсенс. Это крайние результаты, которые обычно исключаются при проведении общего анализа», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.