Кузьменко — гений Петербурга! Разбил надежды «Спартака» и приблизил СКА к финалу Запада

В отличие от серии ЦСКА – «Динамо», которая завершилась за четыре матча, другое полуфинальное противостояние на Западе – СКА – «Спартак» — получается куда более напряжённым. После сенсационного разгрома в исполнении красно-белых в первом матче в последующих двух игра выровнялась и складывалась примерно по одинаковому сценарию – упорная борьба, решающее слово в которой оказывалось за защитником армейцев Игорем Ожигановым, в обоих случаях добывавшим для петербуржцев положительный результат. Две победы со счётом 2:1 конвертировались в такой же счёт в серии – на четвёртый матч СКА выходил в качестве не только фаворита, но и лидера всего противостояния.

Несмотря на то что «Спартак» вышел на лёд без одного из лидеров обороны Александра Никишина, пропустившего сегодняшнюю встречу, особых проблем у своих ворот москвичи не испытывали. У чужих, правда, тоже было довольно-таки тихо – все попытки открыть счёт разбивались о Ларса Юханссона с одной стороны и Оскара Данска с другой.

Спартаковский швед дрогнул первым – гол в ворота красно-белых случился уже на 49-й секунде второго периода. Данила Моисеев на левом фланге обыграл Дмитрия Вишневского и прорвался на пятачок. Однако бросать не стал, вместо этого доехав до правого борта и оттуда сделав передачу в центр, где уже делал замах Никита Гусев. Один из лидеров СКА молчал всю серию со «Спартаком», но сегодня его имя попало-таки на табло – щелчок форварда получился неотразимым для Данска.

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На этом голевой парад во второй трети остановился, хотя возможности увидеть заброшенные шайбы у зрителей были. Самый опасный момент СКА, в основном действовавшем на контратаках, пришёлся на игру в большинстве. Армейцы заработали право на розыгрыш лишнего незадолго до перерыва, и Антон Бурдасов едва его не реализовал, бросая, казалось бы, в пустой угол. Однако Данск вспомнил, как исполнил сейв а-ля Гашек в первом матче серии, и ещё раз сделал сейв в похожем стиле.

Красно-белые, напротив, пытались играть в контроль шайбы и разыгрывать комбинации в зоне соперника. Подопечные Бориса Миронова предпочитали не бросать с дистанции, а выводить шайбу на фланг и уже оттуда простреливать на пятачок, где армейцы предоставляли достаточно много свободного места. Несмотря на это, отыграться не получилось – в одном из таких эпизодов шайба предательски сошла с крюка у Дмитрия Кугрышева, в других даже не доходила до форвардов.

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Чуть позже такие комбинации вышли на новый уровень – спартаковцы стали переводить шайбу с фланга на фланг, прежде чем адресовать её в центр. Временами выглядело эффектно, но эффективности это не добавляло.

Радость для хозяев пришла за минуту до конца основного времени. Красно-белые выиграли вбрасывание, после которого Сергей Широков решил не выдумывать и щёлкнул от борта вместо привычного розыгрыша. Это окупилось на все 100% — шайба заметалась у ворот Юханссона, и в этом беспорядке Андрей Локтионов успел сделать передачу на Йори Лехтеря, а тот перевёл игру в овертайм, который стал первым для обеих команд в рамках этого плей-офф.

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В третий раз подряд матч СКА и «Спартака» должен был закончиться со счётом 2:1. Вопрос лишь в том, в чью пользу. Ответ нашёлся у лучшего игрока петербуржцев и гения Северной столицы Андрея Кузьменко. Лидер армейцев сделал всё сам – получил шайбу за воротами Данска, сделал вид, что забежит под бросок с удобной руки, однако резко развернулся и забросил с неудобной, вырвав для СКА третью победу в серии и разбив надежды «Спартака» на восстановление равенства в счёте в серии.

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Теперь команды возвращаются в Санкт-Петербург – возможно, уже послезавтра станет известен второй финалист Запада.